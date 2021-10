Liverpool-Manchester City: jogo grande na Premier League

Jogo grande da jornada 7 da Premier League, com o líder Liverpool a receber a visita do Manchester City, o segundo colocado na tabela, que entra em campo com 13 pontos, apenas menos 1 do que os reds.



Ainda sem derrotas, o Liverpool tem até ao momento quatro triunfos e dois empates, chegando a este jogo vindo de uma goleada na Champions diante do FC Porto, por 5-1. Um resultado positivo que ampliou para onze o número de encontros seguidos dos reds sem perder. Nos últimos seis duelos, refira-se, viram-se pelo menos 3 golos no total, tendo o Liverpool sido a primeira equipa a marcar em cinco desses duelos. Harvey Elliott e Thiago são baixas de longa data, ao passo que Trent Alexander-Arnold é dúvida.



Quanto ao City, que neste jogo não terá Ilkay Gündogan e Benjamin Mendy - Oleksandr Zinchenko está em dúvida - vem de um desaire a meio da semana diante do Paris SG, para a Champions, naquela que foi a terceira derrota da época, a primeira depois de sete encontros seguidos sem perder.



Olhando ao confronto direto, apenas um dos últimos seis duelos não teve golos de ambas as equipas. Nos últimos seis, note-se, o Liverpool sofreu sempre. Já nos últimos três o City não perdeu - duas vitórias e um empate.

