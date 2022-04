Liverpool-Manchester United: duelo de históricos em Anfield

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dia de jogo grande entre históricos em Anfield, com um embate na 30.ª jornada a colocar frente a frente Liverpool e Manchester United. Segundo colocado, com 73 pontos, o conjunto da casa está proibido de perder, tendo neste duelo pela frente um rival que é 5.º, com 54 pontos.



Praticamente na máxima força - apenas tem Sadio Mané em dúvida -, o Liverpool entra em campo vindo de oito jogos seguidos sem perder (contando todas as provas) e na sequência de uma vitória moralizadora diante do Man. City, para a Taça de Inglaterra. Por outro lado, os reds foram os primeiros a marcar em sete dos últimos jogos, sendo que em quatro dos últimos cinco o marcador final teve pelo menos 3 golos e ambas as equipas marcaram.



Quanto ao Man. United, tem seis baixas (Fred, Raphaël Varane, Edinson Cavani, Luke Shaw, Scott McTominay e Mason Greenwood) e chega a este jogo vindo de uma sofrida vitória sobre o Norwich, por 3-2. Nessa partida Cristiano Ronaldo marcou três golos e é bem possível que neste duelo tente novamente brilhar.



Em termos de confronto direto, o Liverpool vem de duas vitórias tranquilas diante dos red devils, por 5-0 e 4-2, ambas conseguidas em Old Trafford. Irá haver uma vingança agora em Anfield?

Por Record