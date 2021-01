Liverpool-Manchester United: duelo de titãs na Premier League

Duelo de titãs na tarde de futebol em Inglaterra, com um embate entre Liverpool e Manchester United, no qual estarão em confronto os dois primeiros colocados da tabela da Premier League. Em vantagem estão os red devils, com mais 3 pontos sobre os campeões, mas o que se espera é um duelo de cortar a respiração, típico deste tipo de embates.



Sem Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk, Diogo Jota e Joe Gomez, o Liverpool chega a esta partida numa das piores fases da temporada na Premier League, com três jogos seguidos sem triunfar, algo que surge em total ponto inverso ao que se vê do outro lado.



Comandados por Bruno Fernandes, uma vez mais eleito como o melhor jogador do campeonato no último mês, os red devils levam onze jogos seguidos sem perder na Premier League, isto para lá de terem ganho onze dos últimos 12 disputados fora de portas.



O problema é que do lado oposto estará uma equipa que não perde em Anfield há 46 partidas e que apenas por uma vez perdeu diante do Manchester United nos últimos onze duelos. Qual das sequências prevalecerá?

