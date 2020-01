Liverpool-Manchester United: red devils procuram surpreender no 'imaculado' Anfield Road

O Liverpool recebe, este domingo, o Manchester United, em jogo a contar para a 23.ª jornada da Premier League (principal escalão inglês de futebol), num encontro que colocará frente a frente duas equipas com registos bem distintos até ao momento na prova.



Nos últimos cinco jogos os reds, equipa orientada pelo alemão Jürgen Klopp, somou cinco triunfos (Watford, Leicester, Wolverhampton, Shefield United e Tottenham), enquanto que os red devils registaram três triunfos (Newcastle, Burnley e Norwich) e duas derrotas (Watford e Arsenal).



No que toca à classificação, à entrada para esta jornada, o Liverpool é líder isolado do campeonato inglês, com 61 pontos, fruto de 20 vitórias e um empate nos 21 jogos até agora disputados, já o Manchester United é 5.º colocado, com 34 pontos (9V, 7E e 6D).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para duas vitórias do Liverpool contra uma do Manchester United, tendo-se registado ainda dois empates entre ambos.

