Liverpool-Real Madrid: aí está o jogo mais esperado

CÓD 101 Liverpool 2.04 Empate 3.5 Real Madrid 3.29

Aí está a noite mais esperada do futebol europeu. Paris recebe este sábado, a partir das 20 horas, a final da Liga dos Campeões, com um embate que promete emoções fortes entre Liverpool e Real Madrid. Será uma luta entre o segundo colocado da Premier League e o campeão espanhol, entre duas formações que acabam a temporada em alta.Os reds, que viram o título inglês escapar após uma grande recuperação do Man. City, entram em campo numa sequência de 18 jogos sem perder e vindos de quatro vitórias seguidas. Na Champions ganharam 10 dos últimos 12 jogos que disputaram, sendo que em 11 deles marcaram pelo menos dois golos em cada partida. Por outro lado, falando em golos, note-se que o Liverpool foi a primeira equipa a sofrer em cinco dos últimos seis encontros que disputou (isto contando todas as provas). Em termos individuais, Divock Origi é baixa certa, ao passo que Thiago, Fabinho e Joe Gomez estão em dúvida.Quanto ao Real Madrid, vem de três jogos seguidos sem ganhar, mas a verdade é que chega a este jogo claramente mais fresco, especialmente porque disputou as últimas jornadas do campeonato com a tranquilidade de já ser campeão. Nas contas da Champions, os merengues marcaram pelo menos dois golos em oito dos últimos dez jogos, sendo que em 9 dos últimos 11 o marcador final contou com 3 ou mais golos. Em relação a ausências, Miguel Gutiérrez está fora das contas, David Alaba e Gareth Bale em dúvida.Em termos de confronto direto, o Real Madrid leva cinco jogos seguidos sem perder diante dos ingleses, incluindo a vitória na final de Champions de 2017/18, por 3-1. Haverá vingança do Liverpool?