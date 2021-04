Liverpool-Real Madrid: conseguirá a equipa de Diogo Jota dar a volta à eliminatória?

O Liverpool de Diogo Jota recebe esta quarta-feira o Real Madrid, em Anfield, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, uma eliminatória em que os espanhóis estão em vantagem graças à vitória (3-1) conseguida em casa.

Para este encontro, os reds não poderão contar com os lesionados Joe Gomez, Henderson, Kelleher, Matip, Origi e Van Dijk, enquanto que o Real Madrid não contará com a presença de Dani Carvajal, Eden Hazard, Lucas, Sergio Ramos e Raphael Varane, também eles a recuperar de lesão. As presenças de Curtis Jones e Valverde são as duas dúvidas que persistem quanto às duas equipas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Liverpool registou quatro vitórias (RB Leipzig, Wolverhampton, Arsenal e Aston Villa) e uma derrota (Real Madrid), enquanto que os merengues somaram cinco triunfos consecutivos (Atalanta, Celta Vigo, Eibar, Liverpool e Barcelona).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Real Madrid, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações, com o Liverpool a levar a melhor no restante embate.