Liverpool-Sheffield United: 'equipas sensação' travam duelo em Anfield Road

O Liverpool recebe, esta quinta-feira, o Sheffield United, em jogo a contar para a 21.ª jornada do campeonato inglês de futebol, num encontro que coloca frente a frente duas equipas sensação da presente temporada na Premier League.



Os reds, equipa orientada pelo alemão Jürgen Klopp, surge até ao momento com 19 jogos realizados - tem um em atraso -, contabilizando um total de 18 (!) vitórias e apenas um empate (diante do Manchester United), assumindo o estatuto de única equipa invencível até ao momento no campeonato.



Num registo parelelo (embora sejam duas equipas de realidades bem diferentes), o Sheffield United vai afirmando uma temporada muito positiva, ocupando, atualmente, a 8.ª posição na Premier League, com 29 pontos - menos 26 pontos que o Liverpool (55).



No que toca ao confronto direto recente, destaque para a o último encontro entre estas duas formações, que aconteceu na 7.ª jornada da competição, com os reds a garantirem o triunfo (complicado) graças a um golo de Wijnaldum, aos 70 minutos do encontro.