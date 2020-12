Liverpool-Tottenham: cimeira de líderes na Premier League

Duelo de topo na Premier League, com Liverpool e Tottenham a encontrarem-se esta quarta-feira em Anfield, numa partida que colocará frente a frente as duas equipas que entraram nesta ronda 13 na frente da tabela, ambas com os mesmos 25 pontos. Será um duelo entre as duas equipas que melhor têm atuado em solo inglês, ainda que curiosamente cheguem a este duelo vindas de empates surpresa no fim de semana, diante do Fulham e Crystal Palace.



Dois resultados inesperados, mas que não abalaram a boa época que ambos os conjuntos estão a fazer e que são facilmente atestadas pelas estatísticas. Os reds, por exemplo, não perdem há cinco jogos, tendo sido a primeira equipa a marcar em quatro deles. Quanto aos spurs, têm o dobro de jogos sem perder, sendo que foram também a primeira equipa a marcar em oito deles. Na prática, a equipa que conseguir marcar primeiro deverá deixar o assunto muito bem encaminhado. E por falar em golos, note-se que, ainda assim, estas duas equipas não costumam ter resultados muitos volumosos: é que viram-se menos do que 3 golos em cinco dos mais recentes seis jogos do Liverpool e em quatro dos últimos do Tottenham.



E se o registo recente mostra que o número de golos pode ser baixo, a verdade é que o confronto direto aponta para o inverso. Em cinco dos últimos sete houve golos de ambas as equipas e sempre com 'scores' acima dos 3 por partida.



Por outro lado, o Liverpool vai em cinco vitórias seguidas e seis jogos sem sofrer, sendo que em cinco desses seis duelos foi mesmo a equipa que marcou primeiro e aquela que chegou ao descanso na frente. E por falar em sofrer, o Tottenham leva já onze jogos seguidos a encaixar diante do Liverpool. Irá parar aqui a série?



Por fim, olhar aos jogadores indisponíveis de cada uma das equipas: o Liverpool tem uma bem longa lista de ausentes onde entram Joe Gomez, Virgil van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Thiago, Xherdan Shaqiri, James Milner, Diogo Jota e Joel Matip, ao passo que José Mourinho tem vida bem mais facilitada, já que apenas Erik Lamela é baixa certa e Gareth Bale é dúvida por estar doente.

CÓD 166 Liverpool 1.73 Empate 3.73 Tottenham 4.16