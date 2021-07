Liverpool URU-Mont. Wanderers: melhor ataque defronta a melhor defesa

Num encontro da 9.ª jornada do torneio apertura uruguaio, o Liverpool recebe na tarde desta terça-feira o Montevideu Wanderers, num duelo que colocará frente a frente o quarto e o sétimo colocados, respetivamente.



Com 16 pontos, o Liverpool leva três jogos seguidos a sofrer, sendo que em sete dos últimos oito o marcador teve pelo menos três golos. Em seis deles, refira-se, o Liverpool foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. No total, o conjunto da casa tem cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com 24 golos marcados e 11 sofridos.



Em relação aos Wanderers, têm 14 pontos e ao contrário do oponente o registo de golos é bem modesto, com apenas 7 marcados e 5 sofridos. Será, por isso, curioso perceber como será o confronto entre o melhor ataque e a melhor defesa deste campeonato...



Uma coisa é certa, o confronto direto recente até aponta para que haja golos em fartura, já que apenas um dos últimos sete não teve mais do que 3 e tentos de ambas as equipas. Nesse particular, o Liverpool leva oito encontros seguidos a sofrer...