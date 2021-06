Liverpool URU-Sud América: líder recebe equipa recém promovida no Uruguai

Encontro da quinta jornada do campeonato uruguaio, com o líder Liverpool a receber na tarde de sexta-feira a visita do Sud América, uma equipa que ocupa a sétima posição, com 7 pontos, somente menos 2 do que o adversário desta ronda.



Com três vitórias e uma derrota até ao momento, o Liverpool vai ter pela frente uma equipa que ascendeu esta época ao escalão principal - depois de ter descido em 2017 - e que até ao momento tem duas vitórias, uma derrota e um empate.



Olhando a estatísticas, em quatros dos últimos cinco jogos viram-se pelo menos 3 golos e de ambas as equipas. Em quatro dos últimos cinco o Liverpool foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente.



Por fim, no confronto direto de realçar os sete jogos seguidos do Sud América a sofrer perante o Liverpool, ainda que o último jogo seja já de 2017... com vitória precisamente do Sud América por 4-2 fora de casa. COmo será desta vez?