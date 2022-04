Liverpool-Villarreal: candidato contra a surpresa

CÓD 102 Liverpool 1.26 Empate 5.32 Villarreal 9.06

Duelo entre provavelmente o mais forte candidato e a maior surpresa desta edição da Liga dos Campeões, a colocar frente a frente Liverpool e Villarreal em Anfield.Vindo de uma eliminatória na qual afastou o Benfica, o Liverpool chega a este jogo com três vitórias consecutivas e dez jogos seguidos sem perder. No fim de semana ganhou por 2-0 no dérbi com o Everton, naquele que foi o único dos últimos seis jogos nos quais o marcador teve menos do que 3 golos.Do lado oposto, apenas com Alberto Moreno ausente, mas com Francis Coquelin e Gerard Moreno em dúvida, o Villarreal entra em campo numa série de cinco partidas seguidas sem perder. No duelo mais recente também venceu diante do Valencia por 2-0. Ao contrário dos reds, o registo costuma ser baixo em golos: apenas um dos últimos sete jogos teve 3 ou mais golos.Este será o terceiro jogo da história entre estas equipas, depois de em 2015/16 terem discutido também as 'meias', mas da Liga Europa. Na altura avançou o Liverpool, ao ganhar por 3-0 depois de ter perdido por 1-0 em Espanha.