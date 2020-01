Liverpool-Wolverhampton: duelo que promete aquecer este final de ano

O Liverpool recebe, este domingo, o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo em jogo a contar para a 20.ª jornada do campeonato inglês, num encontro entre duas equipas bem capazes de ganhar o encontro, com especial favoritismo para os homens de Jürgen Klopp.



Os reds, a jogar em Anfield Road, somam 49 jogos consecutivos sem perder, sendo que, no frente a frente com a equipa orientada pelo técnico português para o campeonato, leva a melhor com cinco triunfos consecutivos.



Contudo, no que toca aos últimos cinco jogos entre estas duas formações, os Wolves conseguiram equilibrar a balança e vencer por duas vezes, o mesmo número de vezes que o Liverpool, obtendo ainda um empate.



No que toca à classificação da Premier League, o Liverpool lidera confortavelmente a tabela classificativa da prova, com 52 pontos em 18 jogos realizados (tem um em atraso), sendo que o Wolverhampton é 5.º classificado, com 30 pontos.



De notar ainda que a equipa de Jürgen Klopp ainda não perdeu para o campeonato e apenas empatou um dos 18 jogos já realizados, por outro lado, o Wolverhampton derrotou (3-2) o 'todo poderoso' Manchester City. O que irá reservar este jogo?

CÓD 138 Liverpool 1.28 Empate 5.16 Wolverhampton 8.95