Liverpool-Wolverhampton: teste de fogo para a armada portuguesa

Poucos dias depois de ter confirmado o estatuto de ameaça aos grandes, quando venceu na visita ao reduto do Arsenal, o Wolverhampton tem este domingo mais um teste de fogo, quando pelas 19h15 for a casa do Liverpool, num duelo no qual terá pela frente um campeão que na Premier League é segundo, com os mesmos pontos que o Tottenham.



Já o Wolves, sétimo à entrada da ronda, tem 17 pontos e chega a este jogo vindo da tal vitória ante o Arsenal, num encontro no qual conseguiu anular uma sequência de dois jogos seguidos sem ganhar. Por outro lado, a formação de Nuno Espírito Santo, que como se sabe tem praticamente um onze integral de portugueses, leva três jogos seguidos a sofrer, algo que muito provavelmente irá também ver-se neste jogo.



Primeiro porque o Liverpool raramente fica a zeros - nos últimos dez jogos isso apenas sucedeu por uma ocasião - e depois porque nos confrontos diretos o Wolves sofreu em todos os últimos nove duelos diretos. Ainda nesse sentido, note-se que o Liverpool vai em três vitórias diante do Wolves, sendo que foi a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao intervalo na frente em quatro dos últimos cinco jogos.



Vindo de um jogo a meio da semana, onde venceu por 1-0 diante do Ajax, o Liverpool tem algumas baixas a notar nesta partida, mas todas de longa duração, como são os casos de Joe Gomez, Virgil van Dijk, Alisson e Thiago. O problema é que a esses quatro jogadores podem juntar-se outros sete, que estão em dúvida: Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Naby Keita, Alex Oxlade Chamberlain, Xherdan Shaqiri e James Milner. Já no Wolves há a acrescentar a ausência de Raúl Jiménez, depois de ter saído com uma grave lesão no duelo com o Arsenal.

CÓD 168 Liverpool 1.51 Empate 4.07 Wolverhampton 5.63