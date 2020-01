LKS Lodz-Wisla Cracóvia: últimos classificados travam duelo

LKS Lodz e Wisla Cracóvia defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 20.ª jornada do campeonato polaco de futebol, num encontro que coloca frente a frente os dois últimos classificados.



Nos últimos cinco jogos realizados, o LSK Lodz perdeu quatro - com Slask Wroclaw, Lechia Gdansk, Lech Poznan e Piast Gliwice -, já o o Wisla Cracóvia teve o mesmo registo, tendo perdido também em quatro ocasiões - com Arka Gdynia, Slask Wroclaw, Lechia Gdansk e Gornik.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para quatro triunfos do Wisla, contra nenhum do LKS Lodz, tendo-se registado ainda um empate nos últimos cinco duelos.

CÓD 216 LKS Lodz 1.92 Empate 3.03 Wisla Cracóvia 2.87