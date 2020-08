Lokomotiv Moscovo-Zenit: regresso às vitórias na mira

Duelo de equipas históricas na sexta jornada da Liga russa, com o Lokomotiv Moscovo a receber a visita do Zenit, num duelo no qual estarão frente a frente o sétimo e o primeiro colocados da tabela, respetivamente.



Com 12 pontos, os de São Petersburgo são os comandantes do 'barco', mas curiosamente entram neste duelo vindos da sua única derrota da temporada, precisamente sofrida na visita recente à capital, no caso ao reduto do Dinamo, por 1-0. Um resultado negativo que colocou ponto final no arranque ganhador e que também travou uma sequência positiva que vinha já da temporada passada.



Quanto ao Lokomotiv, depois de duas vitórias no arranque, averbou um empate e duas derrotas, algo que tentará inverter neste duelo, no qual terá também como missão travar uma sequência de três jogos seguidos a sofrer - a mesma que o Zenit enfrenta. Nesse sentido, refira-se que o Zenit foi a primeira equipa a marcar em seis dos seus últimos sete duelos - o único em que não o fez foi na tal derrota diante do Dinamo.



Quanto a confronto direto, de notar que este será o segundo duelo da época entre estas duas equipas, isto depois da vitória do Zenit foi 2-1 na Supertaça. Um resultado que confirmou a tendência recente de haver golos de ambas as equipas neste confronto direto: foi assim em cinco dos últimos sete duelos.

CÓD 138 Lokomotiv Mosc. 3.85 Empate 3.18 Zenit 1.66