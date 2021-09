Lokomotiv Yaroslavl-SKA St. Petersburg: em busca da segunda vitória na KHL

Ainda numa fase precoce da temporada, Lokomotiv Yaroslavl e SKA St. Petersburg encontram-se este sábado na Arena 2000, num encontro que será o segundo da temporada para ambas as equipas.



No arranque, em jogos disputados na quinta-feira, ambas as equipas venceram curiosamente pelo mesmo resultado: 3-2. O Lokomotiv ganhou em casa ao Dinamo Riga, ao passo que o SKA superou o Severstal Cherepovec, fora. Um outro dado curioso é o facto de ambas as equipas terem estado pelo menos numa ocasião em desvantagem e terem conseguido dar a volta, algo que serve de bom indicador para este duelo.



De notar, por fim, o registo da pré-temporada destas equipas: o Lokomotiv venceu quatro e perdeu três jogos de preparação, ao passo que o SKA venceu cinco e foi batido em quatro.



Estas duas equipas, refira-se, defrontaram-se por quatro ocasiões na época passada, com ambas a levarem consigo duas vitórias cada, algo que demonstra bem o equilíbrio entre este duelo direto.