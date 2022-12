London Irish-Saracens: duelo de opostos na Premiership inglesa

CÓD 314 London Irish 3,6 Empate 21 Saracens 1,24

Duelo de opostos na Premiership inglesa, com o penúltimo colocado London Irish a receber a visita do líder Saracens, numa partida da 10.ª jornada entre duas formações que estão separadas por um absoluto mundo.Os visitantes têm 9 vitórias em nove jogos no campeonato, às quais juntam ainda as duas que conseguiram na Champions Cup nas últimas semanas. Quanto ao London Irish, tem dois triunfos e sete desaires, sendo que uma das vitórias foi precisamente na ronda prévia do campeonato, por 39-17 diante dos Newcastle Falcons.Quanto ao confronto direto, estas duas equipas já se defrontaram esta época, com o London Irish a ter vencido para a Rugby Cup por 43-26. Haverá vingança?