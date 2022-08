Lorenzo Sonego-Ben Shelton: duelo da 1.ª ronda em Cincinnati

• Foto: Reuters

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 1.ª ronda do torneio de Cincinnati, Lorenzo Sonego e Ben Shelton encontram-se esta terça-feira, numa partida na qual o tenista italiano é claro favorito, mercê da sua colocação no ranking ATP, onde surge na 56.ª posição, contra o 229.º posto do adversário.



Com 19 vitórias e 20 jogos este ano, Lorenzo Sonego tem um registo de época de altos e baixos, ao passo que o seu oponente conta com 17 triunfos e 6 desaires.



Apesar de mais bem colocado no ranking, Sonego teve de disputar as rondas de qualificação (venceu ambas em dois sets), ao passo que Shelton, por ter merecido wild card, avançou diretamente para o quadro principal.



Sem qualquer jogo entre si, nota final para o registo de ambos em piso duro este ano: Sonego venceu 6 e perdeu 5 jogos; Shelton ganhou 8 e perdeu 4.

Por Record