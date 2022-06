Lorenzo Sonego-Denis Kudla: italiano procura primeiro triunfo sobre o norte-americano

Lorenzo Sonego e Denis Kudla defrontam-se, na manhã desta terça-feira, a partir das 11 horas (horário de Portugal Continental), na ronda de abertura do torneio de Wimbledon, num encontro que colocará frente a frente os atuais números 54 e 75 da hierarquia mundial.

Nas últimas cinco partidas realizadas, entre todos os torneios em que os dois tenistas estiveram recentemente inseridos, de notar que o italiano Lorenzo Sonego registou duas vitórias, diante do alemão Jan-Lennard Struff e do australiano James Duckworth, e três derrotas, frente ao compatriota Matteo Berrettini, ao norte-americano Denis Kudla e ao australiano Alex De Minaur.

Já o norte-americano somou dois triunfos, diante do italiano e próximo adversário Lorenzo Sonego e do espanhol Marc Othman Ktiri, e três desaires, com o francês Quentin Halys, com o italiano Matteo Berrettini e ainda com o japonês Taro Daniel.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade de Denis Kudla, com o norte-americano a vencer os dois duelos até ao momento disputados entre os dois tenistas, ambos por 2-1.