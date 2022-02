Lorenzo Sonego-Laslo Djere: italiano vem de derrota na final em Buenos Aires

CÓD 881 Lorenzo Sonego 1.56 Empate Laslo Djere 2.2

Encontro do Rio Open, com o italiano Lorenzo Sonego a defrontar o sérvio Laslo Djere, numa partida que colocará frente a frente o 21.º e o 56.º do ranking ATP, respetivamente. Este será o quarto jogo entre ambos os tenistas, havendo por agora vantagem do italiano, com duas vitórias contra apenas uma do sérvio.Com 7 vitórias e 4 derrotas este ano, Sonego chega a este torneio vindo de uma final perdida em Buenos Aires, um torneio no qual Djere caiu logo na primeira ronda, ao perder perante o seu compatriota Miomir Kecmanovic. O sérvio, refira-se, este ano tem 2 vitórias e 3 derrotas até ao momento.