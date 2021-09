Lorenzo Sonego-Nikoloz Basilashvili: reencontro depois dos Jogos Olímpicos

Encontro da primeira ronda do San Diego Open, com o italiano Lorenzo Sonego a defrontar o georgiano Nikoloz Basilashvili, naquele que será o terceiro encontro de sempre entre ambos os tenistas e que servirá para desempatar as contas, já que ambos venceram um.



O mais recente foi este ano, nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com triunfo de Basilashvili em três sets. Um ano antes, em Roma, ganhou Sonego, na altura em dois sets.



Este ano ambos os tenistas têm um balanço positivo, sendo que Basilashvili é o que tem mais rodagem, com 29 vitórias e 23 derrotas. Já Lorenzo Sonego tem menos jogos, mas tem mais triunfos - 25 contra 19 desaires.