Lorient-Caen: históricos procuram reacender a chama

Lorient e Caen defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 20.ª jornada do segundo escalão do futebol francês (Ligue 2), num encontro que coloca frente a frente duas formações históricas.



Nos últimos cinco encontros realizados, o Lorient (2.º classificado) venceu quatro e perdeu apenas um - o último -, ao passo que o Caen (15.º) empatou três, perdeu um e venceu outro.



No que toca ao confronto direto recente, destaque para um equilíbrio entre as duas formações que contam com dois triunfos cada. Pelo meio, registou-se um empate ainda.

CÓD 181 Lorient 1.62 Empate 3.21 Caen 4.84