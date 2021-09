Lorient-Lille: regressa a Ligue 1

Depois dos jogos das seleções, aí está o regresso da Ligue 1, com o Lorient a receber a visita do Lille, numa partida da 5.ª jornada do campeonato francês que colocará frente a frente o sétimo e o décimo colocados, respetivamente.



Campeão em título, o Lille ainda não se encontrou com o seu melhor futebol, tendo até ao momento 5 pontos, os mesmos que o oponente desta partida - formam parte de um grupo de quatro equipas com esta pontuação.



Ainda sem Renato Sanches, o Lille entra em campo vindo de um triunfo sobre o Montpellier, o primeiro da época, depois de dois empates e uma goleada sofrida perante o Nice. Quanto ao Lorient, vem de um empate no duelo mais recente, diante do Lens, a dois golos.



Note-se que o Lille sofreu golos em todos os jogos que disputou nesta Ligue 1, ainda que o seu arranque de época até tenha sido auspicioso, com um triunfo diante do Paris SG no Troféu dos Campeões.



Na época passada, refira-se, o Lille venceu ambos os jogos contra o Lorient, marcando em ambos 4 golos. Como será desta vez?

CÓD 181 Lorient 3.5 Empate 3.3 Lille 2.04