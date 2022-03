Lorient-Lyon: equipa de Anthony Lopes em ação

CÓD 160 Lorient 4.1 Empate 3.6 Lyon 1.76

Encontro de abertura da jornada 27 da Ligue 1, com um embate entre o Lorient, o 16.º, e o Lyon, o 10.º. Com 38 pontos, a equipa visitante não está a viver propriamente uma temporada positiva, mas a verdade é que tem a Europa ali à mercê, ao passo que o Lorient, com 24, está com o fantasma da despromoção a pairar.Olhando aos jogos recentes, a tendência aponta para que haja poucos golos, já que se viram abaixo de 3 golos em 4 dos últimos cinco jogos do Lorient e em nove dos últimos dez do Lyon.Ainda de olho no registo recente, o Lorient venceu dois dos últimos nove encontros - perdeu três e empatou três - ao passo que o Lyon nos últimos nove ganhou quatro, empatou três e perdeu dois.Quanto ao confronto direto, o Lyon leva três jogos seguidos sem perder diante do Lorient e quatro a marcar. Ainda assim, note-se que a equipa de Anthony Lopes sofreu golos nos últimos seis embates. Na primeira volta, em Lyon, o marcador ficou em 1-1.