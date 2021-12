Los Angeles Chargers-Kansas City Chiefs: embate da 15.ª jornada da NFL

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira, pelas 01:20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 15.ª jornada do campeonato norte-americano de futebol americano (NFL).

À entrada para esta ronda, os Los Angeles Chargers posicionam-se no quinto lugar da American Football, com oito vitórias e cinco derrotas em 13 jogos realizados, enquanto que os Kansas City Chiefs encontram-se no segundo posto da American Football, com nove triunfos e quatro desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Los Angeles Chargers registaram três vitórias (Pittsburgh Steelers, Cincinnati Bengals e New York Giants) e duas derrotas (Minnesota Vikings e Denver Broncos), ao passo que os Kansas City Chiefs somaram cinco triunfos (Green Bay Packers, Las Vegas Raiders - em duas ocasiões, Dallas Cowboys, Denver Broncos).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Kansas City Chiefs, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Los Angeles Chargers a levarem a melhor nos outros dois embates realizados.