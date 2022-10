Los Angeles Chargers-Seattle Seahawks: californianos num bom momento

• Foto: Reuters

Encontro inter conferências na NFL, com os Los Angeles Chargers a receberem a visita dos Seattle Seahawks, num duelo entre os quintos da AFC e os décimos da NFC.



Com quatro vitórias e duas derrotas até ao momento, os Los Angeles Chargers triunfaram nos últimos três encontros, ao passo que os Seattle Seahawks têm três triunfos e três desaires, sendo que até agora não conseguiram iniciar uma sequência de triunfos - sempre que venceram, perderam no jogo seguinte.



Em termos de confronto direto, os Seattle Seahawks venceram os últimos dois encontros, o mais recente deles no ano passado, na pré-temporada, por 27-0.

Por Record