Los Angeles FC-NY Red Bulls: equipas em bom momento na MLS

Los Angeles FC e New York Red Bulls defrontam-se, na noite deste domingo, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de futebol (Major League Soccer), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão bem posicionadas nas suas Conferências.

À entrada para esta ronda, os Los Angeles FC posicionam-se na liderança isolada da Conferência Oeste, com 30 pontos, fruto de nove vitórias, três empates e três derrotas, enquanto que os New York Red Bulls se encontram no segundo posto da Conferência Este, com 26 pontos, após somar sete triunfos, cinco empates e quatro desaires até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Los Angeles FC registaram duas vitórias (Columbus Crew e San Jose Earthquakes), um empate (Seattle Sounders) e duas derrotas (Austin FC e Los Angeles Galaxy), ao passo que os New York Red Bulls somaram quatro triunfos (Charlotte, DC United, Toronto FC e New York City) e um desaire (Charlotte).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Los Angeles FC, equipa que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os New York Red Bulls levou a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.