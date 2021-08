Los Angeles FC-Sporting Kansas City: tendência para haver golos

Encontro entre equipas da Conferência Oeste da Major League Soccer, com o segundo colocado Kansas City, com 30 pontos, a visitar o reduto do quinto Los Angeles FC, uma equipa que entra em campo com 23 pontos.



Em melhor posição na tabela, Kansas vem de uma derrota caseira, mas nos últimos dez jogos venceu seis, empatou dois e perdeu somente dois. Nesses dez jogos, marcou e sofreu sempre em nove deles, sendo que em cinco dos últimos sete viram-se pelo menos 3 golos.



Qunato a Los Angeles FC, nos últimos dez jogos venceu quatro, empatou três e perdeu três, sendo que nos últimos três duelos não conseguiu vencer nenhum. Leva quatro encontros seguidos a sofrer golos, sendo que nos últimos cinco marcou e sofreu em quatro.



Relativamente ao confronto direto, viram-se pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas em quatro dos últimos cinco jogos, sendo que este ano, no duelo disputado há mês e meio, Kansas venceu em casa por 2-1. Irá haver vingança?

CÓD 157 LA FC 1.55 Empate 3.85 Sporting KC 4.9