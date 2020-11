Los Angeles Rams-San Francisco 49ers: segundo duelo da temporada

Aí está mais um jogo da jornada 11 da NFL, com um embate entre os Los Angeles Rams e os San Francisco 49ers, num duelo de equipas que na NFC ocupam o terceiro e o décimos postos, respetivamente.



Em melhor posição, os Rams chegam a este jogo com sete vitórias e três derrotas, sendo que nos mais recentes conseguiram triunfar, batendo os Tampa Bay Buccaneers e os Seattle Seahawks. Já os 49ers, com quatro vitórias e seis derrotas, chegam a esta partida numa das piores fases da temporada, com três desaires seguidos, diante de New Orleans, Green Bay e Seattle.



No que ao confronto direto diz respeito, aí a vantagem curiosamente é dos San Francisco 49ers, que venceram os três jogos mais recentes. O último deles já nesta temporada, com uma vitória em San Francisco por 24-16. Irá haver vingança?

CÓD 630 LA Rams 1.32 Empate 12.64 San F. 49ers 2.98