Ludogorets-Malmö: suecos na Bulgária na frente da eliminatória

Com vantagem de 2-0 conseguida na primeira mão, o Malmö visita esta terça-feira o reduto do Ludogorets com uma almofada de conforto interessante, ainda que tudo possa mudar de olho nos milhões da fase de grupos da Champions.



A disputar o seu 12.º encontro da época, o Ludogorets chega a este jogo depois de ter conseguido sete vitórias, três empates e uma derrota, ao passo que o Malmö tem já 14 jogos disputados, com um balanço de nove vitórias, três empates e duas derrotas. No caminho até esta ronda, refira-se, o Ludogorets deixou para trás o Shakhtyir, o Mura e o Olympiacos, ao passo que os suecos afastaram Riga, HJK e Rangers.



Olhando aos registos recentes, nota para o facto de ter havido pelo menos 3 golos em cinco dos últimos sete jogos. Nesses mesmos cinco dos últimos sete houve golos de ambas as equipas tanto nos jogos do Ludogorets como do Malmö. Nas partidas dos suecos, refira-se, houve mais do que 3 golos em seis dos últimos oito encontros.

CÓD 150 Ludogorets 2.35 Empate 3.05 Malmö 2.55