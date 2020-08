Ludogorets-Midtjylland: búlgaros em bom momento

Com o apuramento para a 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões debaixo de olho, Ludogorets e Midtjylland encontram-se esta quarta-feira numa partida na qual estarão frente a frente os vencedores dos campeonatos nacionais da Bulgária e da Dinamarca, respetivamente.



Aparentemente com mais rodagem, fruto do facto de ter disputado já cinco encontros neste mês de aogsto, o conjunto búlgaro vai em três triunfos consecutivos, um deles já nesta Champions, com a vitória sobre o Buucnost, por 3-1. Quanto aos dinamarqueses, não jogam oficialmente há um mês, algo que poderá jogar tanto num plano positivo (estarão mais frescos) como num plano negativo (falta de rodagem). Qual das duas prevalecerá?

CÓD 118 Ludogorets 2.29 Empate 3.21 Midtjylland 2.58