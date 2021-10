Ludogorets-Sp. Braga: minhotos em ação na Liga Europa

Encontro da 3.ª jornada do F da Liga Europa, com o Sp. Braga a visitar o reduto do Ludogorets Razgrad, numa partida na qual um eventual triunfo minhoto deixará as contas do apuramento para a próxima ronda bastante bem encaminhadas.



Com 3 pontos, fruto de um triunfo na última partida, diante do Midtjylland, o conjunto de Carlos Carvalhal chega a este jogo vindo de cinco partidas sem perder, incluindo uma goleada no fim de semana, para a Taça de Portugal, por 5-0. Os minhotos, refira-se, tiveram golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total em cinco dos últimos seis duelos.



Quanto ao Ludogorets, tem 1 ponto conseguido num empate diante do Midtjylland, chegando a este jogo também numa sequência positiva, no caso de dois triunfos seguidos, ambos para o campeonato e sempre a marcar quatro golos.



De notar, por fim, que este será um reencontro quatro anos depois da mesma Liga Europa de 2017/18, na altura com vitória búlgara no Minho e empate em Razgrad.

CÓD 128 Ludogorets 3.25 Empate 3.4 Sp. Braga 2.1