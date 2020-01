Lugi HF-IK Sävehof: jogo do campeonato sueco de andebol feminino

Encontro da zona intermédia da tabela do campeonato sueco de andebol feminino, com o sexto colocado Lugi HF a receber a visita dos oitavos IK Sävehof, isto numa partida na qual ambas as formações entram em campo com os mesmos 22 pontos.



Mais bem colocado graças à melhor diferença de golos, o Lugi tenta a sua sétima vitória caseira da época em 11 encontros, ao passo que o IK Sävehof parte em busca do seu terceiro êxito forasteiro nos mesmos onze duelos.



No que ao confronto direto diz respeito, o Lugi tem vantagem no passado recente, com cinco vitórias nos últimos sete encontros entre ambos os conjuntos.

CÓD 251 Lugi HF 1.64 Empate 6.28 IK Sävehof 2.29