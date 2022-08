Lugo-Albacete: fecho de jornada na Segunda Divisão espanhola

Na jornada de abertura da Segunda Divisão espanhola, Lugo e Albacete encontram-se esta segunda-feira no Anxo Carro, num duelo entre uma equipa da casa que na época passada foi 16.ª colocada (7 pontos acima da zona de descida) e uma outra que foi promovida, depois de ter sido 3.ª na fase regular e ter batido o Deportivo no playoff de subida.



Com vários jogos de preparação no seu registo, o Lugo venceu dois e perdeu três, ao passo que o Albacete, com mais dois encontros disputados, acabou a sua preparação com quatro triunfos, dois empates e uma derrota.



Em termos históricos, estas duas equipas defrontaram-se pela última vez em 2020/21, época na qual o Lugo venceu em casa por 1-0 e depois foi empatar a um golo a Albacete.

Por Record

