Lunds BK-IFK Malmo: pré-temporada na Suécia

Com os campeonatos parados um pouco por toda a Europa devido ao surto do coronavírus, raros são os jogos de futebol que decorrem nesta fase. Exceção é a Suécia, que com a sua temporada oficial ainda por se iniciar, conta com algumas partidas de preparação, como o duelo que colocará frente a frente o Lunds BK e o IFK Malmo.



Equipa do terceiro escalão, o Ettan, o Lunds chega a este jogo depois de já ter realizado quatro encontros de preparação, sem ter conseguido melhor do que dois empates. Quanto ao IFK Malmo, uma equipa do quarto escalão, a Division 2, jogou até ao momento dois encontros nesta pré-época e perdeu ambos, sofrendo dez golos e não marcando nenhum.



De notar que estas duas equipas não se enfrentam desde 2017, ano no qual se encontraram na Division 2, na altura com uma vitória para cada lado, curiosamente sempre com a equipa visitante a vencer.