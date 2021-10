Luxemburgo-Sérvia: duelo à atenção de Portugal

Num encontro do Grupo A de apuramento para o Mundial'2022, o mesmo de Portugal, Luxemburgo e Sérvia encontrams-se este sábado no Josy Barthel, numa partida na qual os balcânicos procurarão um triunfo que permita superar de forma provisória Portugal no comando.



Com 11 pontos, os sérvios têm menos 2 pontos do que a Seleção Nacional e chegam a este jogo numa fase de qualificação ainda sem derrotas, com 3 vitórias e 2 empates no registo. Com 12 golos marcados e 7 sofridos, os balcânicos apresentam-se na máxima força e vão procurar repetir aquilo que fizeram há um mês, quando golearam o Luxemburgo em casa por 4-1.



Agora a atuar em casa, a formação luxemburguesa está longe de ser favorita, mas os 6 pontos conquistados até ao momento, com duas vitórias e duas derrotas, mostram que os tempos são outros. Com 5 golos marcados e 8 sofridos - metade deles diante da Sérvia -, o Luxemburgo neste jogo não poderá contar com Gerson Rodrigues e Christopher Martins Pereira, isto num encontro no qual tentará colocar um ponto final numa série de seis jogos seguidos a sofrer - incluindo jogos de preparação.



Relativamente ao confronto direto, houve golos de ambas as equipas nos últimos três jogos... todos eles ganhos pela Sérvia. Como será à quarta tentativa?

CÓD 132 Luxemburgo 5.95 Empate 4.05 Sérvia 1.38