Lyngby BK-FC Copenhaga: fase inicial a chegar ao fim

Segundo colocado na tabela da Liga dinamarquesa, com menos 12 pontos do que o líder, o Copenhaga tenta esta segunda-feira regressar aos triunfos e manter o comandante à distância, quando pelas 17 horas visitar o reduto do Lyngby BK, o atual oitavo da prova, isto num duelo da penúltima ronda da fase inicial do campeonato.



Com 31 pontos, o conjunto da casa chega a este jogo depois de dois jogos de preparação relativamente positivos na semana passada, com uma vitória e uma derrota diante do Brondby. Quanto a jogos oficiais, antes da paragem o Lyngby BK tinha ganho dois dos últimos cinco encontros, sendo que em seis dos últimos oito registaram dois ou menos golos.



Quanto ao Copenhaga, antes do regresso disputou também dois encontros de preparação, sendo que no seu caso venceu um e empatou outro. No que a duelos oficiais diz respeito, o último encontro foi para a Liga Europa, com uma derrota diante do Istambul BB, sendo que para o campeonato o balanço da última mão cheia de jogos é praticamente o mesmo que o seu oponente: duas vitórias, duas derrotas e um empate.



Quanto ao confronto direto, o Copenhaga venceu na temporada passada por 2-0, numa partida que se revelou uma exceção a algumas tendências recentes. É que esse foi o único dos últimos seis duelos no qual se registaram menos de três golos, sendo o único dos últimos cinco sem golos de ambas as formações. Quanto a dados individuais, o Lyngby vai já em 17 jogos seguidos a sofrer diante do Copenhaga...

CÓD 192 Lyngby BK 4.36 Empate 3.38 FC Copenhaga 1.54