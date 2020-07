Lyngby BK-Hobro IK: jogo pela salvação

Dia de jogo decisivo na Dinamarca, com Lyngby BK e Hobro IK a enfrentarem-se pelas 18 horas numa partida que determinará qual das duas equipas terá direito a ficar no primeiro escalão daquele país nórdico. Trata-se de um playoff a duas mãos, que na primeira viu o Lyngby vencer fora por 2-1.



Por isso, com vantagem de ter ganho fora de casa, o Lyngby BK, que foi décimo na fase regular, chega a este jogo moralizado e com a certeza de que bastará empatar para se manter no primeiro escalão. Quanto aos visitantes, antepenúltimos na fase regular, tentarão voltar aos triunfos depois de três derrotas seguidas e, para mais, salvarem-se da descida.



Ainda assim, refira-se que a estatística está amplamente desfavorável, já que a equipa segue numa sequência de oito jogos seguidos a sofrer - foi a primeira a sofrer em sete deles - e vai já em três derrotas consecutivas. Quanto ao Lyngby, até não vinha numa fase mais positiva, pois não ganhava há oito encontros, mas o triunfo da semana passada certamente serviu de injeção de moral.



Por outro lado, e olhando agora ao confronto direto, de notar que o Lyngby não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante deste Hobro, tendo sempre marcado golos. Curiosamente, e apesar de vir numa boa fase, o Lyngby vai em sete jogos seguidos a sofrer diante deste adversário.

CÓD 236 Lyngby BK 2.08 Empate 2.97 Hobro IK 2.79