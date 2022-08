Lyon-AC Ajaccio: Anthony Lopes inicia época na Ligue 1

CÓD 147 Lyon 1.37 Empate 4.8 AC Ajaccio 7.18

Arranca a temporada oficial para Lyon e Ajaccio, com um embate da 1.ª jornada que colocará frente a frente duas equipas que na época passada viviam cenários distintos. O Lyon estava no primeiro escalão, ao passo que o Ajaccio garantiu a promoção e direito a atuar na elite.Olhando à pré-temporada, o Lyon de Anthony Lopes venceu três dos sete encontros que disputou, tendo empatado um e perdido três. Quanto ao Ajaccio, disputou três duelos (conhecidos), tendo somado os três resultados possíveis: perdeu, venceu e empatou.Para Lyon esta será uma boa oportunidade para iniciar bem uma época de redenção, depois da pior classificação do clube desde 1995/96. Para tal contarão com a ajuda dos regressados Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso, mas também com o reforço de Nicolás Tagliafico e Johann Lepenant. Em termos de ausências, Maxence Caqueret é a única baixa nos Les Gones.Em relação ao Ajaccio, este duelo marcará o regresso ao principal escalão do futebol francês oito anos depois. Para esta época o clube apostou essencialmente em reforços a custo zero, com as chegadas de Clément Vidal, Romain Hamouma, Mickaël Alphonse e Thomas Mangani. O único que implicou investimento foi Fernand Mayembo, contratado ao Le Havre. Em termos de estatísticas vindas da época passada, de notar que o Ajaccio, apesar da promoção, foi o pior ataque dos oito primeiros, mas também foi bastante eficaz defensivamente, com apenas 19 golos sofridos.