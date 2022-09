Lyon-Angers: equipa de Anthony Lopes ainda não perdeu

CÓD 194 Lyon 1.28 Empate 5.6 Angers 8.45

Finalmente com Anthony Lopes disponível, o Lyon recebe este sábado a visita do Angers, num duelo da 6.ª jornada da Ligue 1 no qual a formação do guardião português vai partir em busca de manter o seu registo bastante positivo, ainda sem qualquer derrota sofrida.Com 10 pontos, fruto de três vitórias e um empate - têm uma partida em atraso -, o Lyon até ao momento marcou 9 golos e sofreu 4. Curiosamente, sofreu sempre um golo esta temporada. Quanto ao Angers, tem apenas 2 pontos, fruto de dois empates, havendo a particularidade de ter um registo de golos muito negativo, com 12 golos marcados e 6 marcados.Em termos de confronto direto, apenas um dos últimos sete jogos teve menos do que 3 golos no total final, o que mostra uma tendência bem interessante para termos mutios golos nos encontros entre estas duas equipas. Na época passada, por exemplo, houve uma vitória do Angers por 3-0 na primeira volta e, depois, um triunfo do Lyon no seu reduto por 3-2.