Lyon-Angers: visitados não podem tropeçar

No fecho da jornada 32 da Ligue 1, o quarto colocado Lyon recebe a visita do Angers, numa partida na qual terá pela frente o 11.º, uma equipa que entra em campo com menos 20 pontos do que o oponente.



Em melhor posição, o Lyon chega a este jogo vindo de uma sofrida vitória diante do Red Star, para a Taça, sendo que nos últimos jogos de campeonato tem vivido altos e baixos, com apenas duas vitórias nos últimos sete encontros que disputou. Ainda assim, note-se que nos últimos 28 jogos de Ligue 1 o Lyon apenas perdeu três. Ampliando a análise a todas as provas, a formação de Anthony Lopes (em dúvida para este jogo) leva cinco jogos seguidos a sofrer... mas também sempre a marcar.



Quanto ao Angers - com cinco baixas (Enzo Ebosse, Vincent Manceau, Lassana Coulibaly, Farid El Melali e Mathias Pereira Lage), não perde há três partidas, mas a verdade é que a atuar fora de casa apenas conseguiu marcar em dois dos últimos sete jogos. Ainda assim, de frisar que nos três mais recentes não sofreu qualquer golo.



Relativamente ao confronto direto, o Lyon leva quatro jogos seguidos a vencer e nove sem perder. Em oito desses jogos foi a primeira equipa a marcar, sendo que no mais recente, em novembro, ganhou por 1-0. Esse encontro, refira-se, foi um dos dois dos últimos sete que não teve golos de ambas as equipas e um total de 3 no marcador.

CÓD 167 Lyon 1.35 Empate 4.72 Angers 7.55