Lyon-Bordéus-Bègles: encontro da 3.ª jornada do campeonato francês de râguebi

Lyon e Bordéus-Bègles defrontam-se, esta segunda-feira, em jogo a contar para a 3.ª jornada do campeonato francês de râguebi (Top 14), num encontro que irá colocar frente a frente duas formações com arranques distintos na prova.

À entrada para esta ronda, o Lyon posiciona-se no 12.º lugar, com 1 ponto, fruto das duas derrotas alcançadas nas duas primeiras jornadas do campeonato francês, enquanto que o Bordéus-Bègles encontra-se no 8. posto, com 4 pontos, após somar um triunfo no único jogo até ao momento disputado pela equipa.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Lyon registou uma vitória (Racing 92) e quatro derrotas (CA Brive, Racing 92 [2] e RC Toulonnais), ao passo que o Bordéus-Bègles somou quatro triunfos (Biarritz Olympique, Clermont, CA Brive e Edinburgh) e uma derrota (Bristol).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Bordéus-Bègles, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.