Lyon-Brest: Anthony Lopes em ação na Taça da Liga

Equipas inesperadamente colocadas na metade inferior da tabela da Ligue 1, Lyon e Brest procuram esta quarta-feira assegurar o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga francesa, numa partida que colocará frente a frente o 12.º e o 15.º colocados do campeonato, respetivamente.



Mais bem colocado, com 26 pontos na Ligue 1, o Lyon entra nesta partida moralizado pela goleada diante do Bourg-en-Bresse, para a Taça de França, num cenário em claro contra-ciclo com o dos visitantes, que nessa mesma prova perderam com o Lorient e disseram adeus.



De notar que estas duas formações já jogaram uma contra a outra na Ligue 1, tendo desse duelo saído um empate a dois golos. E por falar em golos, de notar que as partidas entre estas duas equipas tiveram sempre pelo menos um...

CÓD 154 Lyon 1.23 Empate 4.29 Brest 7.73