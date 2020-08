Lyon-Dijon: Anthony Lopes inicia campanha na Ligue 1

Ainda sem qualquer partida disputada na Ligue 1 esta temporada, o Lyon dá esta sexta-feira início à sua campanha interna, começando a época com uma receção ao Dijon, uma formação que arrancou a sua época com uma derrota por 1-0 diante do Angers.



Vindo da presença na final-8 da Liga dos Campeões, uma prova na qual caiu nas meias-finais perante o eventual campeão Bayern Munique, a equipa de Lyon em teoria chegará a este jogo moralizada por aquilo que fez em Lisboa - já que afastou o super favorito Manchester City -, mas a mudança de realidades poderá, ainda assim, deixar a sua marca.



Sem grande ponto de referência a nível estatístico desta temporada, de notar apenas que o Dijon vai em dez jogos consecutivos sem vencer fora de casa para a Ligue 1 (uma série que se prolonga à época passada, naturalmente), sendo que nos seus últimos quatro duelos fora de protas sofreu pelo menos dois golos.



Ainda assim, de notar que o Dijon não foi pêra doce para este Lyon nas últimas duas temporadas, já que houve um empate e uma derrota nesses últimos dois duelos. Como será desta vez?

