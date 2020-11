Lyon-Estrela Vermelha: equilíbrio poderá ser determinante

Lyon e Estrela Vermelha defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a 4.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com resultados menos positivos nas últimas partidas realizadas.

À entrada para esta ronda, os franceses do Lyon posicionam-se no 16.º lugar, após uma vitória e quatro derrotas nos cinco primeiros jogos disputados, enquanto que os sérvios do Estrela Vermelha encontram-se no 14.º posto, após somarem dois triunfos (um deles em OT) e quatro derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas encontram-se atualmente inseridas, de notar que o Lyon registou três vitórias (Cholet, Baskonia e Orleans) e duas derrotas (Olimpia Milano e Zalgiris Kaunas), o mesmo registo foi também alcançado pelo seu próximo adversário, o Estrela Vermelha - três triunfos frente a Mega Soccerbet, KK Krka Novo Mesto e Primorska e duas derrotas diante de Khimki e Bayern.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio demonstrado até ao momento entre as duas equipas, com ambas a registarem um triunfo e uma derrota nos dois duelos disputados.