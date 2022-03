Lyon-FC Porto: dragão com tarefa complicada

CÓD 165 Lyon 2.19 Empate 3.48 FC Porto 2.88

Depois da derrota sofrida em casa, por 1-0, o FC Porto enfrenta esta quinta-feira a missão complicada de reverter a eliminatória diante do Lyon em solo francês. Um desafio que exigirá o melhor dragão neste duelo, ao qual os portistas chegam motivados pelo triunfo conseguido no fim de semana, perante o Tondela, por 4-0.Já o Lyon, em sentido inverso, perdeu no fim de semana para a Ligue 1, ao cair por 4-2 na receção ao Rennes. Um desaire que confirmou a equipa de Anthony Lopes como uma formação capaz do melhor... e do pior. Nesse jogo, refira-se, viram-se 3 ou mais golos, algo que apenas sucedeu em dois dos últimos sete encontros do Lyon.Em termos de confronto direto, de notar que o FC Porto leva três jogos seguidos a sofrer perante os franceses, ainda que curiosamente o balanço seja equilibrado nas contas globais, com uma vitória para cada lado e um empate.