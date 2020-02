Lyon-Juventus: Anthony Lopes contra Ronaldo

Duelo de equipas com jogadores portugueses em lados inversos do campo, com o Lyon de Anthony Lopes a receber esta quarta-feira no Groupama Stadium a visita da Juventus de Cristiano Ronaldo.



Sétimo colocado na Ligue 1 e a viver uma temporada para esquecer no plano interno, o Lyon vem de três jogos seguidos sem perder, numa sequência recente na qual se enaltece o triunfo sobre o Marselha, que ditou o afastamento da equipa de André Villas-Boas da Taça de França. Do lado oposto, a Juventus vem de duas vitórias seguidas no campeonato, uma série que valeu o regresso à liderança e na qual Cristiano Ronaldo ampliou a sua fase incrível, com golos nos últimos nove jogos.



Diante de uma equipa à qual ganhou três dos quatro jogos disputados, a Juventus entrará nesta partida privada de Sami Khedira, Merih Demiral, Douglas Costa e Miralem Pjanic, isto numa noite na qual defenderá uma série de cinco vitórias consecutivas na Liga milionária (e ainda sem derrtoas este ano). Quanto ao Lyon, uma equipa que se apurou no grupo do Benfica, tem um longo rol de lesionados, com especial destaque para o goleador Memphis Depay, que terá na lista de ausentes a companhia de Youssouf Kone, Jeff Reine-Adélaïde, Oumar Solet, Rafael e Léo Dubois.



CÓD 103 Lyon 4.04 Empate 3.36 Juventus 1.84