Lyon-Lille: duelo de topo na Ligue 1

Dia de teste de fogo no topo da Ligue 1, com o líder Lille a visitar o reduto do Lyon, numa partida da 34.ª jornada no qual se defrontarão duas equipas apenas separadas por 3 pontos, pese embora estarem no primeiro e no quarto posto. Em melhor posição, o Lille entra em campo na frente da tabela e com chances de dar um passo de gigante rumo a um inesperado título, ao passo que o Lyon, caso vença, conseguirá desde logo apanhar o líder atual, ainda que isso não lhe garanta nada, pois Paris SG e Monaco também joga e podem também eles vencer e subir na tabela.



Frente a frente estarão duas equipas que não perderam nenhum dos últimos três jogos, sendo que nessa sequência somaram o mesmo desfecho: duas vitórias e um empate. Aliás, analisando os últimos sete encontros o equilíbrio é total: três vitórias, três empates e uma derrota para os dois conjuntos.



Com Anthony Lopes na baliza, sempre com papel importante, o Lyon não poderá contar com Djamel Benlamri e Sinaly Diomande, ao passo que o Lille tem em dúvida Renato Sanches, um dos elementos de uma armada portuguesa que conta ainda com Tiago Djaló, José Fonte e Xeka.



Note-se que o Lille não perdeu nenhum dos últimos nove jogos disputados em todas as competições diante deste Lyon, sendo que apenas sofreu golos num dos últimos oito encontros que jogou fora de portas na Ligue 1. Por outro lado, também falando em jogos fora de casa, o Lille ganhou nove dos últimos dez, algo que ajuda a confirmar o registo de serem a melhor equipa a atuar fora de portas, com 37 dos seus 70 pontos a terem sido conseguidos longe do seu reduto. Já o Lyon tem a realçar o facto de apenas ter perdido três dos últimos 30 jogos de campeonato que disputou.

CÓD 164 Lyon 2 Empate 3.34 Lille 3.5