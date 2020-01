Lyon-Lille: duelo entre portugueses em busca de um lugar na final da Taça da Liga

Lyon e Lille defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a meia-final da Taça da Liga de França, num encontro que irá colocar Anthony Lopes (guarda-redes do Lyon) frente a frente a com os compatriotas José Fonte, Xeka, Tiago Djaló e Renato Sanches, todos jogadores do Lille.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Lyon registou quatro triunfos, diante Bourg en Bresse e Nantes, para a Taça de França, frente ao Brest, para a Taça da Liga, e ainda com o Bordéus, de Paulo Sousa, para o campeonato, e um empate com o Reims, também para a Ligue 1.



Já o Lille somou três triunfos diante do Raon L Etape e Gonfreville, a contar para a Taça de França, e Amiens, para a Taça da Liga, tendo registado ainda duas derrotas com Dijon e Monaco para o campeonato.



Relativamente ao confronto direto recente entre as duas formações, destaque para duas vitórias do Lille, contra nenhuma do Lyon, tendo-se registado ainda três empates.



De notar ainda que o Lille marcou em todos esses cinco duelos, tendo marcado dois golos em quatro desses encontros, enquanto que o Lyon só não faturou por uma ocasião.