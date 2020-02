Lyon-Marselha: André Villas-Boas procura um lugar na meia-final da Taça de França

O Lyon recebe, esta quarta-feira, o Marselha, equipa orientada por André Villas-Boas, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça de França, num encontro que deixará pelo caminho um dos principais candidatos à conquista do troféu.



Nos últimos cinco jogos realizados, o Lyon registou duas vitórias (Toulouse e Nice), um empate (Amiens) e duas derrotas (Nice e Paris Saint-Germain), enquanto que o Marselha somou três triunfos (Estraburgo, St. Étienne e Toulouse) e dois empates (Angers e Bordéus).



Para reservar um lugar entre as oito melhores equipas desta edição da Taça de França, o Lyon teve de ultrapassar formações como o Bourg en Bresse, o Nantes e ainda o Nice, ao passo que a formação liderada pelo treinador português eliminou o Trelissac, o Granville e o Estrasburgo.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a supremacia do Lyon, com quatro triunfos contra apenas um do Marselha nos últimos cinco duelo travados entre as duas formações.

CÓD 106 Lyon 2.05 Empate 3.34 Marselha 3.09